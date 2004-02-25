olegtulindesign

Олег olegtulindesign

 
21 год
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Надаю послуги графічного дизайнера

Привіт, мене звати Олег.

Я графічний дизайнер із досвідом понад 3, який прагне запропонувати те, що хоче клієнт, функціональне та професійне дизайнерське рішення. Я впевнений, що працюючи зі мною, ви оціните мою роботу.

В мене ви можете замовити:

  • Розробку логотипу
  • Дизайн поліграфії
  • Дизайн візитівки
  • Дизайн упаковки
  • Дизайн етикетки
  • Дизайн банера
  • Дизайн сітілайту
  • Дизайн фірмового стилю
Як зі мною зв'язатися?

Будь ласка, зв'яжіться зі мною, якщо у вас виникнуть запитання. 