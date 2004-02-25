olegtulindesign

Надаю послуги графічного дизайнера

Привіт, мене звати Олег.

Я графічний дизайнер із досвідом понад 3, який прагне запропонувати те, що хоче клієнт, функціональне та професійне дизайнерське рішення. Я впевнений, що працюючи зі мною, ви оціните мою роботу.

В мене ви можете замовити:

Розробку логотипу

Дизайн поліграфії

Дизайн візитівки

Дизайн упаковки

Дизайн етикетки

Дизайн банера

Дизайн сітілайту

Дизайн фірмового стилю

Instagram - zicki_design_ua Mr. Zicki | Графічний дизайнер

Telegram - @Olegtul

Gmail - [email protected]

Viber - 0977673229

Будь ласка, зв'яжіться зі мною, якщо у вас виникнуть запитання.