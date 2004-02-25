olegtulindesign

Надаю послуги графічного дизайнера
Привіт, мене звати Олег.
Я графічний дизайнер із досвідом понад 3, який прагне запропонувати те, що хоче клієнт, функціональне та професійне дизайнерське рішення. Я впевнений, що працюючи зі мною, ви оціните мою роботу.
В мене ви можете замовити:
- Розробку логотипу
- Дизайн поліграфії
- Дизайн візитівки
- Дизайн упаковки
- Дизайн етикетки
- Дизайн банера
- Дизайн сітілайту
- Дизайн фірмового стилю
- Instagram - zicki_design_ua Mr. Zicki | Графічний дизайнер
- Telegram - @Olegtul
- Gmail - [email protected]
- Viber - 0977673229