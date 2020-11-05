Обработка фотографий
Здравствуйте! я фотограф, сейчас в связи со сложившейся ситуации по всему миру, хочу попробовать себя в роли фрилансера по обработке фотографий. Поэтому буду рада обработать ваши фотографий:
-провести цветокоррекцию,
-убрать фон, заменить на другой
-вырезать предмет или объект
- ретушь
-сделать пластику (лица, фигуры)
Обращайтесь. Так как я новичок на этом сайте еще не знаю как принимать заказы, но надеюсь МЫ С ВАМИ СРАБОТАЕМСЯ
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Портфолио
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