Обработка фотографий

Здравствуйте! я фотограф, сейчас в связи со сложившейся ситуации по всему миру, хочу попробовать себя в роли фрилансера по обработке фотографий. Поэтому буду рада обработать ваши фотографий:

-провести цветокоррекцию,

-убрать фон, заменить на другой

-вырезать предмет или объект

- ретушь

-сделать пластику (лица, фигуры)

Обращайтесь. Так как я новичок на этом сайте еще не знаю как принимать заказы, но надеюсь МЫ С ВАМИ СРАБОТАЕМСЯ