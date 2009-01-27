Опыт _ общаюсь с копьютером четверть века.

специализация _ реклама, креатив, дизайн, технические задачи, макетирование, допечатная подготовка и т.д.

арсенал _ в совершенстве: Corel, Shop, Illustrator; знаю: MAX, Flash, Premiere и т.д.

этапы _ дизайнер, АРТ-директор, начальник производства в ряде фирм, последние 5 лет- фриланс.

особенности _ ответственность, порядочность, ощущение реальности.

убеждения _ эффективность рабочего прцесса не зависит от количества перекуров, выпитого кофе и пива, а так же времени (в пустую!) потраченного на переезды. Другими словами; не вижу смысла сидеть в офисе закинув лапти на стол, предпочитаю эффективный прцесс.

установки _ работать даром - безнравственно, завышать цены - безсмысленно.

интересы _ работа (интересная во всех отношениях).

возможности_могу довести любую (почти :-)) работу до конца "под ключ" (наружка, сувенирка, монтаж, изготовление и т.п.) .