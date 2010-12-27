Основное направление Информационно-рекламного медиа агентства ’’ИРМА’’ — со

Во все времена существовали продавцы и покупатели. Шли тысячелетия, человеческие отношения эволюционировали, вместе с ними и система «продавец-покупатель». Ещё в XX веке достаточно было красиво разложить товар по полкам и при этом находиться в полной уверенности, что его оценят и купят. Но вскоре человечество приобщилось к компьютерным технологиям, внёсшим свои коррективы и в товарные отношения. Теперь мы можем делать покупки, не выходя из дома. Сегодня каждый уважающий себя «продавец» для продвижения своего товара или услуги в первую очередь использует интернет-сайты. Их плюсы очевидны: – целевая аудитория. Не вы ищите покупателей, а они вас! На ваш сайт заходят не поглазеть, а изучить и купить уже выбранный товар или услугу. – больший охват потенциальных покупателей. Ваши покупатели – это пользователи интернет, огромная клиентура! Среди них как обычные люди, так и будущие партнёры по бизнесу! – моментальный результат. Покупая товар через интернет сайты, вы действуете по схеме: «Зашёл – увидел – купил!» Теперь о самом главном. Создание и продвижение сайта. Если у вас есть товар или услуга, которые вам необходимо продать, но вы не знаете, как при этом использовать интернет, пора обращаться к профессионалам. Только они – люди, имеющие огромный опыт и особые навыки, смогут заняться раскруткой или как его ещё называют, продвижением сайта.

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