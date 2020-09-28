olehbekhter

Сертифицированный специалист Google Ads. Опыт настройки и ведения контекстной рекламы - 3+ года.
Настройка контекстной рекламыв поисковых системах Google и Яндекс (Google Ads и Яндекс Директ)
Работа с системами аналитикиGoogle Analytics, Яндекс Метрика
Сбор ключевых запросов,минус-с лов для рекламы с помощью keys.so, планировщика ключевых слов Google,
Яндекс Вордстат.
Анализ эффективности ключевых запросов, анализ сайтов конкурентов в нише с помощью сервисов Serpstat,
Similarweb / Spymetrics.
Настройка и ведение рекламных кампаний для поисковой, контекстно-медийной сети (КМС / РСЯ). Настройка
ремаркетинга по различным сегментам аудиторий. Настройка кампаний для Google
Merchant (Гугл Покупки)
Оптимизация рекламных кампаний на основе полученой статистики по конверсиям, местоположению, полу / возрасту
ЦА, времени посещения
Создание ТЗ для настройки и отслеживания целей в системах Google Analytics, Яндекс Метрика. Работа с Google
Tag Manager (GTM).
Аудит существующих рекламных кампаний, рекомендации по оптимизации РК, анализ юзабилити сайта по готовности
к запуску контекстной рекламы