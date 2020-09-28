olehbekhter

Специалист по контекстной рекламе

Сертифицированный специалист Google Ads. Опыт настройки и ведения контекстной рекламы - 3+ года.

Настройка контекстной рекламыв поисковых системах Google и Яндекс (Google Ads и Яндекс Директ)

Работа с системами аналитикиGoogle Analytics, Яндекс Метрика

Сбор ключевых запросов,минус-с лов для рекламы с помощью keys.so, планировщика ключевых слов Google,

Яндекс Вордстат.

Анализ эффективности ключевых запросов, анализ сайтов конкурентов в нише с помощью сервисов Serpstat,

Similarweb / Spymetrics.

Настройка и ведение рекламных кампаний для поисковой, контекстно-медийной сети (КМС / РСЯ). Настройка

ремаркетинга по различным сегментам аудиторий. Настройка кампаний для Google

Merchant (Гугл Покупки)

Оптимизация рекламных кампаний на основе полученой статистики по конверсиям, местоположению, полу / возрасту

ЦА, времени посещения

Создание ТЗ для настройки и отслеживания целей в системах Google Analytics, Яндекс Метрика. Работа с Google

Tag Manager (GTM).

Аудит существующих рекламных кампаний, рекомендации по оптимизации РК, анализ юзабилити сайта по готовности

к запуску контекстной рекламы