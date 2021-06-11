Требуется программист с хорошим опытом, который разбирается в Bitrix 1C. Нужно сделать несколько доработок в битриксе, также предлагаем сотрудничество на длительной основе (появилась работа > написали > выполнили > оплатили). Без опыта не ...
Салют! Меня зовут Олег. Работаю в сфере маркетинга более двух лет.
За это время работал и работаю, как с крупными так и с мелкими компаниями, общий рекламный бюджет, которых составляет более 3.5 млн в месяц.
Кейсы: Салон красоты
Микрофинансовая организация
Агенство недвижимости
Выездной ремонт iPhone
Салон лазерного удаления татуировок
Имею хороший опыт и работаю с такими площадками, как: - Yandex Direct \ Google Adwords
- Facebook \ Instagram
- MyTarget
- VK Business
Настраиваю как таргетированную, так и контекстную рекламу по любым нишам. Помогу с разработкой общего дизайна вашей компании.
По мимо размещения рекламы, разбираюсь в копирайтинге и создании сайтов.
Действие аккаунта приостановлено!
- 1С-программирование5 заявокЗакрыт4 года назад