Салют! Меня зовут Олег. Работаю в сфере маркетинга более двух лет.

За это время работал и работаю, как с крупными так и с мелкими компаниями, общий рекламный бюджет, которых составляет более 3.5 млн в месяц.

Кейсы: Салон красоты

Микрофинансовая организация

Агенство недвижимости

Выездной ремонт iPhone

Салон лазерного удаления татуировок

Имею хороший опыт и работаю с такими площадками, как: - Yandex Direct \ Google Adwords

- Facebook \ Instagram

- MyTarget

- VK Business

Настраиваю как таргетированную, так и контекстную рекламу по любым нишам. Помогу с разработкой общего дизайна вашей компании.

По мимо размещения рекламы, разбираюсь в копирайтинге и создании сайтов.