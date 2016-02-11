olejkakim95

Верстка качественная, дизайн уникальный.

Знания, умения, навыки:

HTML5, CSS3, jQuery,Photoshop

Кроме созданием сайта занимаюсь рисование макета сайта на фотошопе с помощью Corel draw.

Кроссбраузерность (Chrome 42+, Firefox 37+, InternetExplorer 9+, Safari 5+, Opera 28+, Yandex 14.12+,).

Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.

Аккуратный, логичный, продуманный код.

Адаптация / внедрение плагинов.

Использование спрайтов.

Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).

Реализация pixel perfect.

О работе:

Работаю по предоплате 20%. Делаю свою работу качественно и в срок.

Главный принцип о себе:

Соблюдаю сроки. а в большинстве случаев даже раньше.

Гарантирую:

Соблюдение сроков.

Качественную работу.

Разумные цены (Главная от 30$, внутренняя от 10$).

Доброжелательное отношение к заказчику .

Ответ на письма, написанные на почту - 100%.

Оплата осуществляется одним из удобных способов:

Яндекс Деньги.