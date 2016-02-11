olejkakim95

Знания, умения, навыки:
HTML5, CSS3, jQuery,Photoshop
Кроме созданием сайта занимаюсь рисование макета сайта на фотошопе с помощью Corel draw.
Кроссбраузерность (Chrome 42+, Firefox 37+, InternetExplorer 9+, Safari 5+, Opera 28+, Yandex 14.12+,).
Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
Аккуратный, логичный, продуманный код.
Адаптация / внедрение плагинов.
Использование спрайтов.
Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).
Реализация pixel perfect.
О работе:
Работаю по предоплате 20%. Делаю свою работу качественно и в срок.
Главный принцип о себе:
Соблюдаю сроки. а в большинстве случаев даже раньше.
Гарантирую:
Соблюдение сроков.
Качественную работу.
Разумные цены (Главная от 30$, внутренняя от 10$).
Доброжелательное отношение к заказчику .
Ответ на письма, написанные на почту - 100%.
Оплата осуществляется одним из удобных способов:
Яндекс Деньги.