О себе:
👉100% вовлеченность в проект: мыслю как партнер, а не наемный сотрудник. Ответственный, самоорганизованный, мотивированный .
👉Кейсы http://bit.ly/2UrdTuW
👉Резюме http://bit.ly/3qqmuLE
✅7 лет+ руководитель проектов, удаленно.
✅7+ в HR (headhunting, executive search, адаптации персонала).
✅Опыт и знания в области: интернет-маркетинг, управление проектами, копирайтинг, дизайн, видеопродакшн, таргетинг, SMM, HR, продажи
❗️Сертифицированный коуч ICF (Сертификат ССЕ ICF https://bit.ly/3icMZkI )
⚠️Функционал:
● Планирование и стратегия запуска проекта;Автоворонки. Анализ ЦА.
● Подготовка к продвижению: лендинг, контент, вебинары, рассылки.
● Формирование и управление командой, постановка ТЗ, делегирование, контроль качества и сроков выполнения на всех этапах реализации проектов (ассистент, копирайтер, верстальщик, дизайнер, монтажер, SMM-менеджер, трафик менеджер,техотдел, РОП);
● Контроль финансовых показателей;
❗️Ключевые навыки:
● Планирование; создание воронок
● Управление командой;
● Адаптивность;
● Целеустремленность;
● Многозадачность;
● Аналитика, бюджетирование,
👉Google Docs, LeeLoo, BotHelp, GetCourse, Getresponse, Tilda, JustClick, Bizon365, WorkSection, Trello, Bitrix24, Zoho, Asana.
👉Ценю сотрудничество и общение с открытыми, и ответственными людьми.
- Ведение и контроль реализации проектов 3D147 просмотров
- Ведение и контроль реализации проектов 2D147 просмотров