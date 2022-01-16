руководитель проектов, коуч, рекрутер

О себе:

👉100% вовлеченность в проект: мыслю как партнер, а не наемный сотрудник. Ответственный, самоорганизованный, мотивированный .

👉Кейсы http://bit.ly/2UrdTuW

👉Резюме http://bit.ly/3qqmuLE

✅7 лет+ руководитель проектов, удаленно.

✅7+ в HR (headhunting, executive search, адаптации персонала).

✅Опыт и знания в области: интернет-маркетинг, управление проектами, копирайтинг, дизайн, видеопродакшн, таргетинг, SMM, HR, продажи

❗️Сертифицированный коуч ICF (Сертификат ССЕ ICF https://bit.ly/3icMZkI )

⚠️Функционал:

● Планирование и стратегия запуска проекта;Автоворонки. Анализ ЦА.

● Подготовка к продвижению: лендинг, контент, вебинары, рассылки.

● Формирование и управление командой, постановка ТЗ, делегирование, контроль качества и сроков выполнения на всех этапах реализации проектов (ассистент, копирайтер, верстальщик, дизайнер, монтажер, SMM-менеджер, трафик менеджер,техотдел, РОП);

● Контроль финансовых показателей;

❗️Ключевые навыки:

● Планирование; создание воронок

● Управление командой;

● Адаптивность;

● Целеустремленность;

● Многозадачность;

● Аналитика, бюджетирование,

👉Google Docs, LeeLoo, BotHelp, GetCourse, Getresponse, Tilda, JustClick, Bizon365, WorkSection, Trello, Bitrix24, Zoho, Asana.

👉Ценю сотрудничество и общение с открытыми, и ответственными людьми.