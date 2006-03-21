Уважаемое агентство!

Меня зовут Алексей Бутов. Я проживаю в г. Черкассы (Украина). В настоящее время я занимаюсь поиском работы, которая заключалась бы в устном и письменном переводе различной степени сложности и специализации (предпочтительно английский – русский, русский – английский), а также в редактировании публикаций различной тематики.

В 2004 году я с отличием окончил Черкасский национальный университет, получив диплом в области романо-германской филологии. В настоящее время преподаю английский язык и технический перевод в университете, а также американскую литературу и страноведение Канады в городской полилингвистической гимназии (преподавание ведется исключительно на английском языке). Свободно владею английским языком. В разговорной форме владею немецким и французским языками. Имею большой опыт как устного, так и письменного перевода. Неоднократно посещал зарубежные страны (США, Великобритания, Бельгия, Франция, Испания, Румыния).

Заняться поиском работы через Интернет меня побудило, прежде всего, желание к самореализации в несколько иной для меня сфере. Я надеюсь, что немалый опыт как устного, так и письменного перевода поможет мне успешно реализовать себя посредством работы через Интернет. Главным для меня является стремление к успешной самореализации, а также поиск новых деловых контактов, поэтому я буду готов обсудить с будущим работодателем возможные условия и рамки сотрудничества. Я исполнителен, надежен, обладаю неплохими организаторскими способностями. Буду рад сотрудничеству с Вами.

Алексей Бутов