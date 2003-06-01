oleksandra_vyh

Добрий день!

Мене звати Олександра, мені 20 років і я з України. Володію 3-ма мовами: українською( рідна мова), російською( рідна мова) та польскою( B2-C1). Маю українську шкільну та польску ліцейну середню освіту. Загалом в Польщі перебуваю 5 років. Активно брала участь у різних польских заходах: волонтаріатах; шкільних, міських та позаміських (у ролі ведучої та співачки). Я активна, відповідальна, чесна, доброзичлива, креативна та готова допомогти вам у вирішенні ваших запитів!

Надаю такі послуги, як:

-письмовий переклад тексту

-переклад аудіо та відео

-усний переклад

-написання тексту

-набір тексту

-виправлення помилок в тексті

-написання віршу

-рерайтінг

Буду рада з вами співпрацювати!