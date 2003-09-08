oleksandrako

Разносторонняя направленность работ

Здравствуйте! О фрилансе знаю давно, даже пробовала как-то этим заниматься, но потом из-за очень маленького количества заявок забросила. Я умею писать тексты и править их, также могу проверять на наличие ошибок. Умею работать в фотошопе: редактирование, создание новых файлов; премьере: создание видеороликов, клипов. Ещё я уже 8 лет учу французский, поэтому могу выполнять задания, связанные с этим направлением. Что касается времени выполнения, то все зависит от объёма работы, но дедлайн всегда выполняю.