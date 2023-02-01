Создаю
- 2D (Toon Boom Harmony, Adobe Animate, Blender) анимацию
- 3D (Blender, Cinema 4D) анимацию с качественными эффектами
- Дизайн (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe inDesign) для интернет-ресурсов
- Видеоконтент (Adobe After Effects, Adobe Premiere) по Вашему вкусу.
Вы сможете получить и разместить где-угодно
- Рекламны ролики (SWG, gif, WebP, animatedPNG, mp4)
- Деловые и учебные презентации Ваших товаров и услуг, explainers
- Анимационные мини-сериалы для видеоресурсов (YouTube, TikTok, Instagram и других)
- Движущиеся персонажи и смайлики для соцсетей, Twitch
- Баннеры для сайтов и блогов
- Мультфильмы и мультсериалы
- Анимационные поздравления с изображением адресата для мессенджеров
- Монтаж видеороликов со спецэффектами на любой вкус
- Дизайн сайтов, лендингов и блогов.
В нужных Вам удобных форматах.
С ОЗВУЧКОЙ!
Гибкие условия сотрудничества.
Порядочность и Качество гарантирую.
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