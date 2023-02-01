2D и 3D анимация

Создаю

- 2D (Toon Boom Harmony, Adobe Animate, Blender) анимацию

- 3D (Blender, Cinema 4D) анимацию с качественными эффектами

- Дизайн (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe inDesign) для интернет-ресурсов

- Видеоконтент (Adobe After Effects, Adobe Premiere) по Вашему вкусу.

Вы сможете получить и разместить где-угодно

- Рекламны ролики (SWG, gif, WebP, animatedPNG, mp4)

- Деловые и учебные презентации Ваших товаров и услуг, explainers

- Анимационные мини-сериалы для видеоресурсов (YouTube, TikTok, Instagram и других)

- Движущиеся персонажи и смайлики для соцсетей, Twitch

- Баннеры для сайтов и блогов

- Мультфильмы и мультсериалы

- Анимационные поздравления с изображением адресата для мессенджеров

- Монтаж видеороликов со спецэффектами на любой вкус

- Дизайн сайтов, лендингов и блогов.

В нужных Вам удобных форматах.

С ОЗВУЧКОЙ!

Гибкие условия сотрудничества.

Порядочность и Качество гарантирую.