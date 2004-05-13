oleksandrvy

Front-End-разработчик || HTML CSS Javascript

Ви шукаєте когось, хто створить професійну та адаптивну цільову сторінку для вашого бізнесу?

тоді припиніть пошуки, ви в потрібному місці.

Мене звати Олександр Вишневський, Junior Front-end Developer.

Маючи понад 1 рік досвіду, я можу допомогти вам створити професійну сторінку, яка збільшить ваші продажі.

Послуги, які я пропоную:

Перетворення PSD, Figma, Xd на HTML CSS JavaScript .

Перетворення будь-якого прототипу на HTML CSS JavaScript .

Розробка веб-сайтів на замовлення як фронтенд розробник

Замовте безкоштовну консультацію, зв'язавшись зі мною зараз.

Або створення чогось з нуля (статичні веб-сайти, портфоліо, магазини електронної комерції тощо), виправлення помилок або зміна поточного проекту.

Протягом моєї кар'єри я працював із таким стеком технологій і можу допомогти вам у всьому, що наведено нижче:

Інтерфейс: HTML, CSS/SCSS, Css grid, Flex, Javascript, jQuery, React