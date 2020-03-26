Front-end. Разработка сайтов. Интернет-магазины.

Здравствуйте!

Меня зовут Алексей. Front-end разработчик.

Или верстальщик — как удобнее)

Работаю над созданием сайтов, в основном, их визуальной части.

К примеру, если в результате работы специалиста вы хотите получить

привлекательный и удобный для пользователя и владельца сайт, —

с радостью возьмусь за такую работу!

Могу сделать ваш сайт

— привлекательным на всех современных устройствах,

— удобным в использовании и последующей поддержке,

— с различными анимациями для выделения важного на сайте,

— максимально оптимальным в отношении скорости загрузки.

Верстка лендингов,

сайтов-визиток,

интернет-магазинов,

чего-то нового и нестандартного.

Ссылки на несколько моих работ:

Интернет-магазин (Opencart 3)

=> http://bravo-test.oleksii.ru/

Landing page

=> http://vitabuild.oleksii.ru/

=> http://myway.oleksii.ru/

=> http://limitless.oleksii.ru/

Сайт-визитка

=> http://consult.oleksii.ru/

Пишите, буду рад сотрудничеству!

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Вконтакте: https://vk.com/oleksiimazur

Facebook: https://www.facebook.com/alex.mazur.982

Instagram: https://www.instagram.com/oleksiimazur_

Skype: oleksiimazur111

E-mail: [email protected]

Viber, Telegram: @oleksiimazur