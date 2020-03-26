Здравствуйте!
Меня зовут Алексей. Front-end разработчик.
Или верстальщик — как удобнее)
Работаю над созданием сайтов, в основном, их визуальной части.
К примеру, если в результате работы специалиста вы хотите получить
привлекательный и удобный для пользователя и владельца сайт, —
с радостью возьмусь за такую работу!
Могу сделать ваш сайт
— привлекательным на всех современных устройствах,
— удобным в использовании и последующей поддержке,
— с различными анимациями для выделения важного на сайте,
— максимально оптимальным в отношении скорости загрузки.
Верстка лендингов,
сайтов-визиток,
интернет-магазинов,
чего-то нового и нестандартного.
Ссылки на несколько моих работ:
Интернет-магазин (Opencart 3)
=> http://bravo-test.oleksii.ru/
Landing page
=> http://vitabuild.oleksii.ru/
=> http://limitless.oleksii.ru/
Сайт-визитка
Пишите, буду рад сотрудничеству!
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Вконтакте: https://vk.com/oleksiimazur
Facebook: https://www.facebook.com/alex.mazur.982
Instagram: https://www.instagram.com/oleksiimazur_
Skype: oleksiimazur111
E-mail: [email protected]
Viber, Telegram: @oleksiimazur