oleksiirulov

Скрупулезность и внимание к деталям

Еще не читал, что пишут здесь другие. Поэтому, напишу, что думаю. Потом исправлю на профессиональный текст.

Я - педагог по образованию. Хендмейдер и творческий человек - по призванию. Люблю создавать что-то новое. Работаю в онлайн-продаже, у меня 2 продающих магазина на платформе Etsy. Решил расширить для себя сферу фриланса. На этой площадке планирую заниматься транскрибированием текстов.

Касательно качеств, необходимых для исполнителя удаленной работы, у себя могу выделить следующие:

- скурпулезность

- усидчивость

- внимание к деталям

- ответственность

- желание сделать все идеально

- уверенный пользователь ПК и офисной техники, Microsoft Office