oleksiirulov

Алексей Рулёв oleksiirulovoleksiirulov
39 летУкраина/Кривой Рог
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Скрупулезность и внимание к деталям
Еще не читал, что пишут здесь другие. Поэтому, напишу, что думаю. Потом исправлю на профессиональный текст.
Я - педагог по образованию. Хендмейдер и творческий человек - по призванию. Люблю создавать что-то новое. Работаю в онлайн-продаже, у меня 2 продающих магазина на платформе Etsy. Решил расширить для себя сферу фриланса. На этой площадке планирую заниматься транскрибированием текстов.
Касательно качеств, необходимых для исполнителя удаленной работы, у себя могу выделить следующие:
- скурпулезность
- усидчивость
- внимание к деталям
- ответственность
- желание сделать все идеально
- уверенный пользователь ПК и офисной техники, Microsoft Office