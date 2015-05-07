Качественно и не дорого наполнение сайтов.
Добрый день, потенциальные заказчики.
Занимаюсь профессиональным наполнением сайтов и каталогов.
Выполню работу качественно и не дорого.
Индивидуальный подход к каждому заданию.
Ответственность и пунктуальность гарантируется.
Отсвутствие опыта на фрилансе на качество работы не сказывается.
Готова к обучению новым технологиям.
Базовые знания:
- HTML
- CSS
- WORDPRESS
- Privatbank
- Webmoney
- Банковский перевод через банки Украины.
- скайп: olela15091974
- e-mail: [email protected]
- через личные сообщения на weblencer.net
Надеюсь на плодотворное сотрудничество. Всем успехов в работе.