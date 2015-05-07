Качественно и не дорого наполнение сайтов.

Добрый день, потенциальные заказчики.

Занимаюсь профессиональным наполнением сайтов и каталогов.

Выполню работу качественно и не дорого.

Индивидуальный подход к каждому заданию.

Ответственность и пунктуальность гарантируется.

Отсвутствие опыта на фрилансе на качество работы не сказывается.

Готова к обучению новым технологиям.

Базовые знания:

HTML

CSS

WORDPRESS

Privatbank

Webmoney

Банковский перевод через банки Украины.

скайп: olela15091974

e-mail: [email protected]

через личные сообщения на weblencer.net

Со мной можно связаться через:

Надеюсь на плодотворное сотрудничество. Всем успехов в работе.