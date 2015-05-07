olela10

Ольга olela10

 
50 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Качественно и не дорого наполнение сайтов.

Добрый день, потенциальные заказчики.

Занимаюсь профессиональным наполнением сайтов и каталогов.

Выполню работу качественно и не дорого.

Индивидуальный подход к каждому заданию.

Ответственность и пунктуальность гарантируется.

Отсвутствие опыта на фрилансе на качество работы не сказывается.

Готова к обучению новым технологиям.

Базовые знания:

  • HTML
  • CSS
  • WORDPRESS
Расплатится со мной можно через:
  • Privatbank
  • Webmoney
  • Банковский перевод через банки Украины.
Со мной можно связаться через:Обращаясь ко мне вы получаете качественную работу за умеренную плату.

Надеюсь на плодотворное сотрудничество. Всем успехов в работе.