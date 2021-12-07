Видеомонтажер (опытный игрок); копирайтер (новичок)

Здравствуйте, меня зовут Олеся и я ночной монтажер.

Мой опыт выходит за рамки трехлетней работы на ТВ и частных домашних заказов. Обладаю чувствами вкуса, ритма и меры. Готова к выполнению как элементарных и нудных проектов, так и к монтажу динамичным и замысловатым роликов.

Также я начинаю свой путь в копирайтинге.

Мой конек - нестандартное мышление. Если Вам нужен всадник с живым воображением, буду рада Вам помочь.