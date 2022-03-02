olena-viter

Иллюстратор
Приветствую!
Меня зовут Лена. Я CG-художник. Нарисую для Вас иллюстрацию, стилизованный портрет, стикеры, концепт-арт. Рисую в растре, при необходимости могу сделать иллюстрацию в векторе.
Портфолио
https://www.behance.net/olenaviter
Работая со мной, вы получаете:
♥ иллюстрацию с учетом всех ваших пожеланий;
♥ изображение в формате JPG/PNG в высоком качестве, PSD/AI файл по договоренности;
♥ быструю обратную связь.
Предоплата 30%
До 5 бесплатных правок
Правки принимаются группами (группа малогабаритных правок = 1 итерация правок).