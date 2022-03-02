olena-viter

Иллюстратор

Приветствую!

Меня зовут Лена. Я CG-художник. Нарисую для Вас иллюстрацию, стилизованный портрет, стикеры, концепт-арт. Рисую в растре, при необходимости могу сделать иллюстрацию в векторе.

Портфолио

https://www.behance.net/olenaviter

Работая со мной, вы получаете:

♥ иллюстрацию с учетом всех ваших пожеланий;

♥ изображение в формате JPG/PNG в высоком качестве, PSD/AI файл по договоренности;

♥ быструю обратную связь.

Предоплата 30%

До 5 бесплатных правок

Правки принимаются группами (группа малогабаритных правок = 1 итерация правок).

Контакты

Telegram: @elen_vit

[email protected]