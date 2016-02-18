olena-vlasyuk

Здравствуйте! Я - дизайнер и художник. В 2014 году получила высшее художественное образование художника книжной графики. Работаю дизайнером с 2011 года, за это время успела посотрудничать с такими компаниями как MamaMarketing, SeoProduction, также получила хороший опыт фрилансера.Я люблю работать и создавать хороший дизайн.Ценю время и опыт, который я получаю при участии в любом проекте. Всегда рада помочь)