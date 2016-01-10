olena_1986

Копирайтер, рерайтер, СЕО-копирайтер

С удовольствием, в краткие сроки выполню Ваш заказ, внимательно отнесусь к ТЗ. Никакой халтуры, никакого плагиата, исполнение с душой и вниманием.

Что я могу предложить:

- услуги копирайтера, рерайтера, СЕО;

- наполнение Вашего сайта или группы в соцсетях материалами;

- редактирование и перепечатка Вашего текста;

- написание курсовых, контрольных и дипломных работ по педагогике, истории.

О себе: в 2005 г. закончила Восточноукраинский национальный университет, получив степень магистра и квалификацию научного сотрудника, преподавателя ВУЗа. Опыт преподавательской деятельности - 3 года, как автора научных работ - 5 лет, как копирайтера - 1,5 года.