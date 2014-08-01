olena_romanko

Переводчик. Уровень знания английского языка - продвинутый.

Добрый день.

Меня зовут Романько Елена. Я работаю переводчиком 4 года. Английским языком владею свободно, учу его с 3х лет. Училась в гимназии - школа с уклоном на изучении иностранных языков. Год жила и училась в США. Есть образование переводчика. Помимо этого, работаю частным репетитором английского языка, клиенты разных возрастов - от школьного до среднего. Постоянная практика в общении на английском языке, постоянно читаю книги британских и американских авторов в оригинале, также увлекаюсь разными видами масс медии на английском. Переводами занимаюсь уже 4 года. В основном - перевод статей для сайтов в интернете, перевод публицистичного, художественного текста. Так же имела шанс поработать устным переводчиком, клиенты остались довольны моей работой.

Надеюсь, и с Вами мы сработаемся!