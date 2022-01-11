olenakedrova

Елена olenakedrova

 
46 летУкраина/Киев
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
3d визуализатор, дизайнер

Создаю визуализации с вниманием к деталям

Мои возможности

  • визуализация интерьеров
  • предметная визуализация
  • каталожная визуализация
  • мокапы для рекламщиков
Комфорт и удобство для Вас

  • профессиональный опыт работы с коммерческими объектами
  • опыт в дизайне интерьера
  • свободная работа с чертежами
  • художественная подача, внимание к деталям
  • соблюдение сроков
  • большая библиотека моделей
  • навыки моделирования
  • понятная система ценообразования
Взаимодействие по проекту:

старт проекта

- обсуждение проекта, постановка технического задания проекта;

создание превью проекта

подготовка предварительного превью проекта (три ракурса на помещение в одной световой схеме)

настройка проекта

внесение правок (не больше двух кругов правок за один проект). Под словом правки подразумеваются: корректировка/смена цвета, текстуры, материала, замена модели, но не более 30% изменений за проект

передача готового проекта

подготовка финальных рендеров (разрешение 2000px по большей стороне)

Сроки выполнения проекта: 2-4 дня помещение, в зависимости от детализации проекта

Главные моменты сотрудничества:

  • именно незначительные детали добавляют изображению естественности и аккуратности. Это своеобразный финальный штрих любого объекта, над которым я тружусь, поэтому по возможности присылайте максимум данных о проекте, когда высылаете техническое задание.
  • после предварительного обсуждения технического задания и общей суммы проекта проводится предоплата 50%;
  • стартом проекта считается завершение переговоров и утвержденное техническое задание, все изменения и пожелания возникшие после согласования ТЗ оплачиваются отдельно. Такой способ работы имеет массу бонусов: уходим от ненужных правок, делаем проект быстро – не затягивая сроки, не увеличиваем бюджет проекта.
  • правки по проекту передаю в виде превью проекта (рендер 10% шума, разрешение 1250 по одной стороне). Стандартный проект включает 2 круга правок (корректировка/смена цвета, текстуры, материала, замена модели и др., но не более 30% по проекту). Правки принимаются только до финальных рендеров. Далее каждый круг + 25% от стоимости проекта. Глобальные изменения по проекту не входят в правки и обсуждаются индивидуально
  • передача финальных рендеров проводится только после получения полной оплаты проекта
Пакеты плюс к стоимости:

  • срочная работа, работа в выходные и праздничные дни обсуждается по отдельной стоимости;
  • дополнительные ракурсы/новые схемы освещения/клоузапы + 15% за каждый от стоимости помещения
  • PRO-модели –в стоимость входит не более 30% и несложное моделирование корпусной мебели. Многое есть в моей базе моделей. Индивидуальные модели оплачиваются заказчиком дополнительно к проекту.
  • я всегда использую свои работы для продвижения. Если есть желание поставить ограничение на распространение проекта – обсуждаем до получения предоплаты в рамках технического задания, дополнительная стоимость +20% от общей суммы заказа;
  • передача моделей осуществляется по требованию в рамках проекта. Передача модели с готовой сценой для рендера 50$.