3d визуализатор, дизайнер
Создаю визуализации с вниманием к деталям
Мои возможности
- визуализация интерьеров
- предметная визуализация
- каталожная визуализация
- мокапы для рекламщиков
- профессиональный опыт работы с коммерческими объектами
- опыт в дизайне интерьера
- свободная работа с чертежами
- художественная подача, внимание к деталям
- соблюдение сроков
- большая библиотека моделей
- навыки моделирования
- понятная система ценообразования
- обсуждение проекта, постановка технического задания проекта;
создание превью проекта
подготовка предварительного превью проекта (три ракурса на помещение в одной световой схеме)
настройка проекта
внесение правок (не больше двух кругов правок за один проект). Под словом правки подразумеваются: корректировка/смена цвета, текстуры, материала, замена модели, но не более 30% изменений за проект
передача готового проекта
подготовка финальных рендеров (разрешение 2000px по большей стороне)
Сроки выполнения проекта: 2-4 дня помещение, в зависимости от детализации проекта
Главные моменты сотрудничества:
- именно незначительные детали добавляют изображению естественности и аккуратности. Это своеобразный финальный штрих любого объекта, над которым я тружусь, поэтому по возможности присылайте максимум данных о проекте, когда высылаете техническое задание.
- после предварительного обсуждения технического задания и общей суммы проекта проводится предоплата 50%;
- стартом проекта считается завершение переговоров и утвержденное техническое задание, все изменения и пожелания возникшие после согласования ТЗ оплачиваются отдельно. Такой способ работы имеет массу бонусов: уходим от ненужных правок, делаем проект быстро – не затягивая сроки, не увеличиваем бюджет проекта.
- правки по проекту передаю в виде превью проекта (рендер 10% шума, разрешение 1250 по одной стороне). Стандартный проект включает 2 круга правок (корректировка/смена цвета, текстуры, материала, замена модели и др., но не более 30% по проекту). Правки принимаются только до финальных рендеров. Далее каждый круг + 25% от стоимости проекта. Глобальные изменения по проекту не входят в правки и обсуждаются индивидуально
- передача финальных рендеров проводится только после получения полной оплаты проекта
- срочная работа, работа в выходные и праздничные дни обсуждается по отдельной стоимости;
- дополнительные ракурсы/новые схемы освещения/клоузапы + 15% за каждый от стоимости помещения
- PRO-модели –в стоимость входит не более 30% и несложное моделирование корпусной мебели. Многое есть в моей базе моделей. Индивидуальные модели оплачиваются заказчиком дополнительно к проекту.
- я всегда использую свои работы для продвижения. Если есть желание поставить ограничение на распространение проекта – обсуждаем до получения предоплаты в рамках технического задания, дополнительная стоимость +20% от общей суммы заказа;
- передача моделей осуществляется по требованию в рамках проекта. Передача модели с готовой сценой для рендера 50$.
Портфолио
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