3d визуализатор, дизайнер

Создаю визуализации с вниманием к деталям

Мои возможности

визуализация интерьеров

предметная визуализация

каталожная визуализация

мокапы для рекламщиков

профессиональный опыт работы с коммерческими объектами

опыт в дизайне интерьера

свободная работа с чертежами

художественная подача, внимание к деталям

соблюдение сроков

большая библиотека моделей

навыки моделирования

понятная система ценообразования

- обсуждение проекта, постановка технического задания проекта;

создание превью проекта

подготовка предварительного превью проекта (три ракурса на помещение в одной световой схеме)

настройка проекта

внесение правок (не больше двух кругов правок за один проект). Под словом правки подразумеваются: корректировка/смена цвета, текстуры, материала, замена модели, но не более 30% изменений за проект

передача готового проекта

подготовка финальных рендеров (разрешение 2000px по большей стороне)

Сроки выполнения проекта: 2-4 дня помещение, в зависимости от детализации проекта

Главные моменты сотрудничества:

именно незначительные детали добавляют изображению естественности и аккуратности. Это своеобразный финальный штрих любого объекта, над которым я тружусь, поэтому по возможности присылайте максимум данных о проекте , когда высылаете техническое задание.

именно незначительные детали добавляют изображению естественности и аккуратности. Это своеобразный финальный штрих любого объекта, над которым я тружусь, поэтому по возможности присылайте , когда высылаете техническое задание. после предварительного обсуждения технического задания и общей суммы проекта проводится предоплата 50% ;

; стартом проекта считается завершение переговоров и утвержденное техническое задание, все изменения и пожелания возникшие после согласования ТЗ оплачиваются отдельно. Такой способ работы имеет массу бонусов: уходим от ненужных правок, делаем проект быстро – не затягивая сроки, не увеличиваем бюджет проекта.

считается завершение переговоров и утвержденное техническое задание, все изменения и пожелания возникшие после согласования ТЗ оплачиваются отдельно. Такой способ работы имеет массу бонусов: уходим от ненужных правок, делаем проект быстро – не затягивая сроки, не увеличиваем бюджет проекта. правки по проекту передаю в виде превью проекта (рендер 10% шума, разрешение 1250 по одной стороне). Стандартный проект включает 2 круга правок (корректировка/смена цвета, текстуры, материала, замена модели и др., но не более 30% по проекту). Правки принимаются только до финальных рендеров. Далее каждый круг + 25% от стоимости проекта. Глобальные изменения по проекту не входят в правки и обсуждаются индивидуально

передаю в виде превью проекта (рендер 10% шума, разрешение 1250 по одной стороне). Стандартный проект включает 2 круга правок (корректировка/смена цвета, текстуры, материала, замена модели и др., но не более 30% по проекту). Правки принимаются только до финальных рендеров. Далее каждый круг + 25% от стоимости проекта. Глобальные изменения по проекту не входят в правки и обсуждаются индивидуально передача финальных рендеров проводится только после получения полной оплаты проекта