olenakonopatenko

Володію німецькою та англійською мовами

Всім доброго дня! Мене звати Олена, мені 24 роки. У 2020 я закінчила університет за ступенем магістра. Отримала спеціальність викладач німецької та англійської мов, викладач зарубіжної літератури. Отримала диплом із відзнакою.

З 18 років кожного року працювала 2-3 місяці в Німеччині тому маю великий досвід живого спілкування та живої мови. Багато років викладала німецьку та англійську мову приватно як репетитор. На даний момент шукаю підробіток і розгляну всі можливі пропозиції.