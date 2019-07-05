Редактирование текста, обработка фотографий,перевод текстов
Активная и творческая личность. Люблю обработку фотографий, и наборы текстов.
редактирование и перевод.
Была администратором сайта интернет-магазина.
Ответственна. Фрилансер с высшим образованием
Портфолио
- Обработка362 просмотра
Уроки и Репетиторство
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$1/час
от $2от 3 дней
#13
Рекрутинг (HR)
нет отзывов
$1/час
от $2от 3 дней
#22
Обработка фотографий
нет отзывов
$1/час
от $2от 3 дней
#687
Переводы
нет отзывов
$1/час
от $2от 2 дней
#764