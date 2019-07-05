olenka22bbv

Ольга olenka22bbv

 
28 лет
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Редактирование текста, обработка фотографий,перевод текстов

Активная и творческая личность. Люблю обработку фотографий, и наборы текстов.

редактирование и перевод.

Была администратором сайта интернет-магазина.

Ответственна. Фрилансер с высшим образованием

Портфолио

Уроки и Репетиторство
нет отзывов
$1/час
от $2от 3 дней
#13
Рекрутинг (HR)
нет отзывов
$1/час
от $2от 3 дней
#22
Обработка фотографий
нет отзывов
$1/час
от $2от 3 дней
#687
Переводы
нет отзывов
$1/час
от $2от 2 дней
#764