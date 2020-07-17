Пишу грамотно и качественно
Закончила школу копирайтинга. Пишу информационные статьи, статьи для наполнения сайтов: на главную, о нас, категория товара, карточка товара; посты для соцсетей. Грамотно пишу, правильно оформляю тексты, вписываю ключи. Ответственно отношусь к заданию, выполняю в срок.
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Портфолио
- Будем знакомы91 просмотр
- Трикотажная одежда из натуральных тканей79 просмотров
- Как выбрать микроволновку за 15 минут87 просмотров
- Скоро в школу! 5 советов родителям76 просмотров
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Редактирование и Корректура
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