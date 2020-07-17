Пишу грамотно и качественно

Закончила школу копирайтинга. Пишу информационные статьи, статьи для наполнения сайтов: на главную, о нас, категория товара, карточка товара; посты для соцсетей. Грамотно пишу, правильно оформляю тексты, вписываю ключи. Ответственно отношусь к заданию, выполняю в срок.