olenka8

Ольга olenka8

 
61 год
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Пишу грамотно и качественно

 Закончила школу копирайтинга. Пишу информационные статьи, статьи для наполнения сайтов: на главную, о нас, категория товара, карточка товара; посты для соцсетей. Грамотно пишу, правильно оформляю тексты, вписываю ключи. Ответственно отношусь к заданию, выполняю в срок.

Копирайтинг
нет отзывов
$1/час
от $1
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$1/час
от $1
нет рейтинга
Рерайтинг
нет отзывов
$1/час
от $1
нет рейтинга