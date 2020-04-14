Я не изобретаю велосипеды, применяю лучшие практики в области разработки, проверенные временем и опытом.
Мои профессиональные навыки:
* GoLang
* gRPC
* PostgreSQL
* MySQL
* Clickhouse
* RabbitMQ
* MongoDB
* PHP
* Docker
* NGINX
* Redis
* Sphinx
* GIT
* bash
Принимал участие в разработке сложных платформ и сервисов.
Один из наиболее успешных проектов, была разработка API сервиса по поиску самых выгодных перелётов для платформы aviaseles (2015г.).
Участвовал в проектирование и разработке мессенджера snatchbot с применением микросервисной архитектуры и разработка ИИ (NLP) ботов системы Snatchbot. В Сервис snatchbot интегрированы FB, Viber, Telegram и многие другие api мессенджеров.
Принимал участие в разработке высоконагруженной Hostedtube платформы. Это платформа-конструктор для создания сайтов с тематикой для взрослых. Ежедневный трафик этой платформы, около 1.2 миллиарда посетителей в день. Стек технологий проекта:
GoLang, PHP 7.1, MySQL, RabbitMQ, Redis, Sphinx, NGINX, python, clickhouse, smarty, angularJS, angular 7.
В последнее время работаю с языком Golang - более 3х лет.