Go/Golang Backend Developer

﻿Я не изобретаю велосипеды, применяю лучшие практики в области разработки, проверенные временем и опытом.

Мои профессиональные навыки:

* GoLang

* gRPC

* PostgreSQL

* MySQL

* Clickhouse

* RabbitMQ

* MongoDB

* PHP

* Docker

* NGINX

* Redis

* Sphinx

* GIT

* bash

Принимал участие в разработке сложных платформ и сервисов.

Один из наиболее успешных проектов, была разработка API сервиса по поиску самых выгодных перелётов для платформы aviaseles (2015г.).

Участвовал в проектирование и разработке мессенджера snatchbot с применением микросервисной архитектуры и разработка ИИ (NLP) ботов системы Snatchbot. В Сервис snatchbot интегрированы FB, Viber, Telegram и многие другие api мессенджеров.

Принимал участие в разработке высоконагруженной Hostedtube платформы. Это платформа-конструктор для создания сайтов с тематикой для взрослых. Ежедневный трафик этой платформы, около 1.2 миллиарда посетителей в день. Стек технологий проекта:

GoLang, PHP 7.1, MySQL, RabbitMQ, Redis, Sphinx, NGINX, python, clickhouse, smarty, angularJS, angular 7.

В последнее время работаю с языком Golang - более 3х лет.