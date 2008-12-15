Образование:

Братский Государственный Университет. 2007 г. Факультет: Естественнонаучный . Квалификация: педагог проф обучения (информационные технологии и вычислительная техника).

Компьютерные навыки:

Свободное владение MS Office, Internet, 1С. С++, Delphi, Html.

Опыт работы:

систем администратор 2005-2007 год

Личные качества:

Дисциплинированность, добросовестность в работе, коммуникабельность, умение работать как самостоятельно, так и в команде, организаторские способности, исполнительность, стрессоустойчивость, нацеленность на результат.

Долгосрочные карьерные планы: Работать, учиться, развиваться для достижения успеха в карьере и работе.