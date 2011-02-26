Дизайн (полиграфия, наружная реклама)
Образование — высшее по специальности "Графический дизайн".
Опыт работы — 3 года.
Хорошее владение графическими приложениями:
Corel Draw
Adobe Photoshop
Adobe Illustrator
Macromedia Flash
Adobe InDesign
E-mail: [email protected]
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Портфолио
- Штендеры179 просмотров
- Векторная иллюстрация166 просмотров
- Календарь для магазина стройматериалов637 просмотров
- Подарочный сертификат172 просмотра
- Дисконт для магазина одежды и пр.236 просмотров
- Вывеска_Студия красоты647 просмотров
- Рисунок, карандаш, мел261 просмотр
- Поздравительная открытка180 просмотров
- Автопортрет_Корел161 просмотр
- Рисунок137 просмотров
- Брандмауэр "Усадьба"136 просмотров
- ФС для магазина стройматериалов "Строй Дом"191 просмотр
Верстка полиграфии
нет отзывов
от $15
от 1 дня
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Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
от $30
от 2 дней
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Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $15
от 3 дней
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Наружная реклама
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от $20
от 1 дня
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
от $5
от 1 дня
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Презентации
нет отзывов
от $50
от 3 дней
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Фирменный стиль
нет отзывов
от $50
от 3 дней
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