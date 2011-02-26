olesdes

Олеся olesdes

 
37 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
Дизайн (полиграфия, наружная реклама)

Образование — высшее по специальности "Графический дизайн".

Опыт работы — 3 года.

Хорошее владение графическими приложениями:

Corel Draw

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Macromedia Flash

Adobe InDesign

E-mail: [email protected]

FlashInDesignIllustratorPhotoshop
Портфолио
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Верстка полиграфии
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от $15
от 1 дня
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Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
от $30
от 2 дней
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $15
от 3 дней
нет рейтинга
Наружная реклама
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от $20
от 1 дня
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
от $5
от 1 дня
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Презентации
нет отзывов
от $50
от 3 дней
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
от $50
от 3 дней
нет рейтинга
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