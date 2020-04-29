oleshaolesha

Graphic Designer

Привет)

Смотри, я молодой и активный графический дизайнер, ты-тот человек который ну просто обязан заказать у меня) Ладно)

А если серьезно, готов работать много, но не наизнос, иначе результат работы будет соответствующим. Взгляд говорят у меня не плохой и вкус есть, если нужно реально недорого и быстро, а еще что бы супер все вышло, то тебе точно сюда!

Примеры работ смотри в профиле, а еще дам ссылку на Behance – www.behance.net/arkhipov2903

Ну всё, до связи, мой дорогой друг!