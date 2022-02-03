Графика со смыслом !

Доброго времени суток,

меня зовут Ярослав и я знаю как создать "работающий визуал" для вас и вашей компании.

Мой опыт работы в сфере дизайна и маркетинга 7 лет, за многие кейсы и правки пролетающие в эти года мое мнение сформировалось в виденье что "дизайн это не искусство, а необходимый инструмент в современной индустрии." И я, владею этим инструментом необходимым для вашего бизнеса, вместе мы создадим не только графику со смыслом, а мощный инструмент в эстетической обертке.

Графика это не 100% моя карьера - это моя страсть , основой для моего личного бренда послужило то, что при обучении на программиста бэкенд меня больше интересовало искусство во всех его проявлениях, но на тот момент работал я в маркетинге. Соединив базу инженера, страсть художника и опыт в маркетинге получился мощный набор навыков необходимый для Графического дизайнера.

Мои навыки не ограничены логотипами или визитками, мой интерес и навыки распространяются на:

ATL

BTL

Social media

Digital

WEB

Branding

VFX

На даный момент я работаю в рекламном агенстве с такими брендами как:

И возможно в скором времени мы начнем сотрудничевство и с вами.