oleshkoy

Ярослав oleshkoy

 
30 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Графика со смыслом !

Доброго времени суток,

меня зовут Ярослав и я знаю как создать "работающий визуал" для вас и вашей компании.

Мой опыт работы в сфере дизайна и маркетинга 7 лет, за многие кейсы и правки пролетающие в эти года мое мнение сформировалось в виденье что "дизайн это не искусство, а необходимый инструмент в современной индустрии." И я, владею этим инструментом необходимым для вашего бизнеса, вместе мы создадим не только графику со смыслом, а мощный инструмент в эстетической обертке.

Графика это не 100% моя карьера - это моя страсть, основой для моего личного бренда послужило то, что при обучении на программиста бэкенд меня больше интересовало искусство во всех его проявлениях, но на тот момент работал я в маркетинге. Соединив базу инженера, страсть художника и опыт в маркетинге получился мощный набор навыков необходимый для Графического дизайнера.

Мои навыки не ограничены логотипами или визитками, мой интерес и навыки распространяются на:

  • ATL
  • BTL
  • Social media
  • Digital
  • WEB
  • Branding
  • VFX
На даный момент я работаю в рекламном агенстве с такими брендами как: Mercedes-Benz, Porsche-Club, Dailmer Evobus, Boehringer Ingelheim, Enel-med, PKO BP, Ipsen.

И возможно в скором времени мы начнем сотрудничевство и с вами.