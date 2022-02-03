Доброго времени суток,
меня зовут Ярослав и я знаю как создать "работающий визуал" для вас и вашей компании.
Мой опыт работы в сфере дизайна и маркетинга 7 лет, за многие кейсы и правки пролетающие в эти года мое мнение сформировалось в виденье что "дизайн это не искусство, а необходимый инструмент в современной индустрии." И я, владею этим инструментом необходимым для вашего бизнеса, вместе мы создадим не только графику со смыслом, а мощный инструмент в эстетической обертке.
Графика это не 100% моя карьера - это моя страсть, основой для моего личного бренда послужило то, что при обучении на программиста бэкенд меня больше интересовало искусство во всех его проявлениях, но на тот момент работал я в маркетинге. Соединив базу инженера, страсть художника и опыт в маркетинге получился мощный набор навыков необходимый для Графического дизайнера.
Мои навыки не ограничены логотипами или визитками, мой интерес и навыки распространяются на:
- ATL
- BTL
- Social media
- Digital
- WEB
- Branding
- VFX
И возможно в скором времени мы начнем сотрудничевство и с вами.