Олеся Леденева oleska89oleska89
Мобильный телефон: +7 911 157 62 40
E-mail: [email protected]
Skype: olesia-891
Личная информация
Город: Санкт-Петербург
Дата рождения: 30 ноября 1989 г. (22 года)
Пол: Женский
Семейное положение: Не замужем, детей нет
Образование - высшее
Учебное заведение: Тверской государственный технический университет
Дата окончания: Июль 2012 года
Факультет: Гуманитарный
Специальность: Менеджер
Дополнительное образование:
Учебное заведение Тверской государственный университет
Факультет : Филологический
Специальность: Журналистика
Дата окончания: 2015 год
Иностранные языки и компьютерные навыки:
Английский язык: Базовый
Компьютерные навыки: Word, Excel, Power Point, знание графических программ на уровне пользователя.
Уровень владения компьютером: продвинутый пользователь ПК и орг.техники
Опыт работы
Период работы: С июня 2008 по июнь 2009 года
Должность: Курьер (Частичная занятость)
В компании: ОАО «Сити-лаб», г.Тверь
Должностные обязанности: Транспортировка биологических материалов из города Твери в города Москва и Санкт-Петербург
Период работы: С июля 2009 по март 2011 г.
Должность: Помощник маркетолога (Частичная занятость)
В компании: ООО «Брау сервис», г.Тверь
Должностные обязанности: Обработка данных полученных в ходе маркетинговых исследоаний, написание отчётов.
Период работы: С декабря 2010 апрель 2011г.
Должность: Официант
В компании: Танцевальный буфет «Собака Милле», г.Тверь
Должностные обязанности: официант
Период работы: С мая 2011 по март 2012 г.
Должность: бармен
В компании: ООО «Радуга», г. Тверь
Должностные обязанности: ведение налогового и бухгалтерского учета
Дополнительная информация
Водительские права Категория B
Готовность к командировкам и не нормированному рабочему дню
Навыки и достижения:
-умение ставить цели и задачи;
-грамотная работа с персоналом, умение формировать эффективную команду;
-умение оперативно принимать решения в рамках собственной компетенции;
Личные качества:
-пунктуальность;
-активность;
-инициативность;
-коммуникабельность;
-организаторские способности;
-ответственность;
-стрессоустойчивость;
-развитые аналитические способности и системное мышление;
-высокая степень обучаемости;
способность работать автономно и в коллективе.