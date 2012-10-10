Мобильный телефон: +7 911 157 62 40

E-mail: [email protected]

Skype: olesia-891

Личная информация

Город: Санкт-Петербург

Дата рождения: 30 ноября 1989 г. (22 года)

Пол: Женский

Семейное положение: Не замужем, детей нет

Образование - высшее

Учебное заведение: Тверской государственный технический университет

Дата окончания: Июль 2012 года

Факультет: Гуманитарный

Специальность: Менеджер

Дополнительное образование:

Учебное заведение Тверской государственный университет

Факультет : Филологический

Специальность: Журналистика

Дата окончания: 2015 год

Иностранные языки и компьютерные навыки:

Английский язык: Базовый

Компьютерные навыки: Word, Excel, Power Point, знание графических программ на уровне пользователя.

Уровень владения компьютером: продвинутый пользователь ПК и орг.техники

Опыт работы

Период работы: С июня 2008 по июнь 2009 года

Должность: Курьер (Частичная занятость)

В компании: ОАО «Сити-лаб», г.Тверь

Должностные обязанности: Транспортировка биологических материалов из города Твери в города Москва и Санкт-Петербург

Период работы: С июля 2009 по март 2011 г.

Должность: Помощник маркетолога (Частичная занятость)

В компании: ООО «Брау сервис», г.Тверь

Должностные обязанности: Обработка данных полученных в ходе маркетинговых исследоаний, написание отчётов.

Период работы: С декабря 2010 апрель 2011г.

Должность: Официант

В компании: Танцевальный буфет «Собака Милле», г.Тверь

Должностные обязанности: официант

Период работы: С мая 2011 по март 2012 г.

Должность: бармен

В компании: ООО «Радуга», г. Тверь

Должностные обязанности: ведение налогового и бухгалтерского учета

Дополнительная информация

Водительские права Категория B

Готовность к командировкам и не нормированному рабочему дню

Навыки и достижения:

-умение ставить цели и задачи;

-грамотная работа с персоналом, умение формировать эффективную команду;

-умение оперативно принимать решения в рамках собственной компетенции;

Личные качества:

-пунктуальность;

-активность;

-инициативность;

-коммуникабельность;

-организаторские способности;

-ответственность;

-стрессоустойчивость;

-развитые аналитические способности и системное мышление;

-высокая степень обучаемости;

способность работать автономно и в коллективе.