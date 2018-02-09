Нужно обновить старый движок Джумлы 1.5. до последней версии или предпоследней (не ниже 3.0) с сохранением дизайна. На сайте также установлена Джумгалерея, которая тоже должна сохраниться как и другие работающие модули и плагины. ...
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