olesya05

Олеся olesya05

 
44 года
14 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Korvin87
38 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$5
10 баллов
7 лет назад
Убрать слово Галерея из Джумгалери на Джумле
Joomla
Отличная коммуникация, мгновенная оплата
Константин отлично справился с заданием, грамотно ответил на все вопросы и устранил ошибки на сайте! Рекомендую к сотрудничеству! Спасибо вам за работу и разъяснения!
Ответный отзыв
rlvov87
Роман 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
год назад
$8
10 баллов
7 лет назад
Настроить возврат кода 404 на запрос несуществующих страниц.
Понятное ТЗ, моментальная оплата.
Роман сделал работу за 20 минут которую 2 исполнителя делали 2 суток и так и не сделали) Рекомендую всем к сотрудничеству! В случае проблем обязательно еще обращусь к вам!
Ответный отзыв