olesya2002

Фоторедактор/Фотограф

Фотограф с 5-ти летним стажем, есть опыт съемки репортажной фотографии,а также свадебных и детских мероприятий. Снимаю студийные портреты, а также streetstyle. Есть свое портфолио с работами. Фотографировала Парад Победы, а также множество показов мод в Гостинном дворе и Манеже. Фотографировала праздники insta-блогеров и артистов Artik&Asti.

Работаю в Adobe Lightroom, Adobe Photoshop, Adobe Premierе Pro.

Выполняю заказы быстро и в срок. Очень ответственно подхожу к делу, к каждому человеку индивидуальный подход.

Некоторые мои работы можно посмотреть здесь: https://www.instagram.com/ph.panch0_o/?hl=ru