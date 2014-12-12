olesya2014

Олеся olesya2014

 
47 лет
11 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Удалённая работа,наборщик текста.

Федотова Олеся ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  21.01.1978г.р36 летЗамужемМосква   [email protected] ЦЕЛЬ:  удаленная работа,наборщик текстов.ОБРАЗОВАНИЕ: Период  обучения2007-2010гИркутская Государственная Сельскохозяйственная АкадемияТехникИркутский государственный технический университетЛогистика Менеджер по логистике.Окончание обучения в2017г.  ОПЫТ РАБОТЫ: Кладовщик:АК"АЛРОСА"(1999г по настоящее время)-приход,расход ТМЦ,оформление соответствующей документации,ведение складского учета;-работа с ПК.Исполняющий обязанности зав.складом(периодически)-составление отчетов ;-работа с поставщиками;-оптимизация складского хоз-ва;-работа с подчиненными.ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ: -опытный пользователь ПК,в том числе программ MS Office(Word,Excel);-владение слепым десятипальцевым методом печати; -уверенный интернет- пользователь;-выполнение больших объемов работ в сжатые сроки по требованию работодателя.ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: -исполнительная,усидчивая,легкообучаемая,с отличным знанием русского языка и правописания.

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Рефераты, Курсовые и Дипломы
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Стихи, Песни и Проза
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