olesya3083

Дипломированный лингвист-переводчик английского французского языков.
Образование:
Высшее
Томский Государственный Университет
Специализация "Международные отношения"
Осуществляю перевод текстов юридической, экономической, медицинской, технической, общей тематик.
Высокий уровень грамотности и эрудированности, глубокое изучение каждой тематики.
К каждому проекту и задаче – внимательный личный подход, индивидуальные сроки и цены.
Уверенный пользователь ПК (Windows XP, Microsoft Word, Power Point, Excel, Internet, Trados, набор текста вслепую).
Нацелена на постоянное сотрудничество, готова взяться за срочные разовые заказы.
Стоимость перевода: от 6$ — 1800 зн.сп в зависимости от сложности текста и переводческого задания.