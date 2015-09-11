olesya3083

Дипломированный лингвист-переводчик английского французского языков.

Образование:

Высшее

Томский Государственный Университет

Специализация "Международные отношения"

Осуществляю перевод текстов юридической, экономической, медицинской, технической, общей тематик.

Высокий уровень грамотности и эрудированности, глубокое изучение каждой тематики.

К каждому проекту и задаче – внимательный личный подход, индивидуальные сроки и цены.

Уверенный пользователь ПК (Windows XP, Microsoft Word, Power Point, Excel, Internet, Trados, набор текста вслепую).

Нацелена на постоянное сотрудничество, готова взяться за срочные разовые заказы.

Стоимость перевода: от 6$ — 1800 зн.сп в зависимости от сложности текста и переводческого задания.