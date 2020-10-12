olesya_pokidova

веб-дизайнер

Здравствуйте!Меня зовут Олеся, я cпециализируюсь на разработке дизайна сайтов, логотипов, иконок. Создаю уникальный дизайн для сайта, лендинга, интернет-магазина, помогаю решить бизнес-задачи. Делаю так, чтобы ваши сайты, цепляли с первого взгляда и работали на вас!

Каждый день я углубляю свои знания в web-дизайне, а также изучаю таргетированную рекламу и SEO-оптимизацию сайтов.

Рада предложить Вам свои услуги по разработке сайта на платформе Тильда.

Работаю в таких программах как:

Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Figma, Tilda