olesyasemeiskaya

Фотограф-ретушер
Владею следующими навыками:
-ретушь кожи (в том числе частотное разложение) без замыливания и потери объемов
-пластика
-ретушь одежды и предметов: удаление лишних складок,коррекция формы
-чистка фона, удаление лишних объектов, замена фона
-ретушь волос: удаление лишних волосков, заполнение пробелов,коррекция формы прически
-ретушь макияжа, отбеливание зубов, чистка белков глаз,правка контура губ и т.д.
-выравнивание тона кожи, приведение к естественному оттенку,удаление пятен
-цветокоррекция итонирование
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