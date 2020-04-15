olesyasemeiskaya

Фотограф-ретушер

Владею следующими навыками:

-ретушь кожи (в том числе частотное разложение) без замыливания и потери объемов

-пластика

-ретушь одежды и предметов: удаление лишних складок,коррекция формы

-чистка фона, удаление лишних объектов, замена фона

-ретушь волос: удаление лишних волосков, заполнение пробелов,коррекция формы прически

-ретушь макияжа, отбеливание зубов, чистка белков глаз,правка контура губ и т.д.

-выравнивание тона кожи, приведение к естественному оттенку,удаление пятен

-цветокоррекция итонирование