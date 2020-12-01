Верстка сайтов. БЭМ, адаптивность, кроссбраузерность,Flexbox, CSS3, HTML5, JavaScript
Обучался, много практиковался и решил предоставлять свои услуги как фрилансер
Технологии:
- HTML (HTML5), CSS (CSS3), jQuery, SСSS, Flexbox, БЭМ.
Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
Связь:
- E-mail: [email protected]
- Телеграм: Denny_O
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Портфолио
- Адаптивная верстка сайта. Тату салон19 просмотров
- Адаптивная верстка landingPage "Startup"22 просмотра
- Адаптивная верстка landingPage21 просмотр