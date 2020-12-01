Верстка сайтов. БЭМ, адаптивность, кроссбраузерность,Flexbox, CSS3, HTML5, JavaScript

Обучался, много практиковался и решил предоставлять свои услуги как фрилансер

Технологии:

- HTML (HTML5), CSS (CSS3), jQuery, SСSS, Flexbox, БЭМ.

Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

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