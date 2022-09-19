olexander_slink

Обо мне:
Опыт разработки программного обеспечения 3 года
Основные направления: C#, Microsoft .NET, Python
Максимально быстро отвечаю на все сообщения
Умения:
Языки программирования: C#, Python, Javascript
Frontend: HTML, CSS, Javascript
Базы данных: MySQL, PostgreSQL, MS SQL Server, MongoDB
Технологии: ADO.NET, Entity Framework, LINQ, .NET Core, ASP .NET MVC (+WebAPI)
Образование:
Харьковский Национальный Университет Радиоэлектроники (ХНУРЭ)
Услуги:
Профессиональная разработка сложных telegram-ботов (с использованием C#) и юзерботов (python) для парсинга/инвайтинга
Профессиональная разработка asp.net приложений и других различных утилит на C#
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Языки:
Украинский (родной), Русский (родной), Английский (B2)