olexander_slink

Fullstack .NET Developer

Обо мне:

Опыт разработки программного обеспечения 3 года

Основные направления: C#, Microsoft .NET, Python

Максимально быстро отвечаю на все сообщения

Умения:

Языки программирования: C#, Python, Javascript

Frontend: HTML, CSS, Javascript

Базы данных: MySQL, PostgreSQL, MS SQL Server, MongoDB

Технологии: ADO.NET, Entity Framework, LINQ, .NET Core, ASP .NET MVC (+WebAPI)

Образование:

Харьковский Национальный Университет Радиоэлектроники (ХНУРЭ)

Услуги:

Профессиональная разработка сложных telegram-ботов (с использованием C#) и юзерботов (python) для парсинга/инвайтинга

Профессиональная разработка asp.net приложений и других различных утилит на C#

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Языки:

Украинский (родной), Русский (родной), Английский (B2)