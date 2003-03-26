Створю якісний дизайн, цікаву ілюстрацію, реалізую Ваші ідеї
Професійні навички:
Навички роботи у Adobe Photoshop, Corel Draw, Adobe Illustrator, Paint Tool SAI, Krita.
Навички у роботі на папері та у редакторах.
Знання принципів композициї, кольору, пропорцій, анатомії.
Адаптуюсь під заданий стиль проекту.
Допоможу реалізувати і доопрацювати ідеї.
Особисті якості:
Цілеспрямованість;
Здатність швидко навчатися;
Відповідальність;
Старанність;
Позитив;
Гарні комунікативні навички ;
Володіння мовами:
Англійська - середній рівень
Українська - вільно
Російська - вільно
Портфолио
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