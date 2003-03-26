olexandrahorokh

Олександра olexandrahorokh

 
22 года
2 года на фриланс-бирже
Была
6 месяцев назад
Створю якісний дизайн, цікаву ілюстрацію, реалізую Ваші ідеї

Професійні навички:

  • Навички роботи у Adobe Photoshop, Corel Draw, Adobe Illustrator, Paint Tool SAI, Krita.

  • Навички у роботі на папері та у редакторах.

  • Знання принципів композициї, кольору, пропорцій, анатомії.

  • Адаптуюсь під заданий стиль проекту.

  • Допоможу реалізувати і доопрацювати ідеї.

Особисті якості:

  • Цілеспрямованість;

  • Здатність швидко навчатися;

  • Відповідальність;

  • Старанність;

  • Позитив;

  • Гарні комунікативні навички ;

Володіння мовами:

Англійська - середній рівень

Українська - вільно

Російська - вільно

Портфолио