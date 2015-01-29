Продуманный дизайн под вашу целевую аудиторию
Добрый день.
Суть:
Предлагаю себя в качестве веб-дизайнера. Портфолио https://www.fl.ru/users/oleynalex/
Услуга:
Создание продуманного дизайна вашего сайта под вашу целевую аудиторию, в основном лендинги.
Также возможна перерисовка (редизайн) с целью улучшения эффективности, дополнение готовых макетов, консультации, аудит сайта.
Достоинства:
Направленность на ваших покупателей, умеренные цены.
Оплата:
Небольшие заказы (до 40$) - по готовности - сделал, показал, если устроило - оплатили. При необходимости вносим исправления.
Более крупные проекты - по предоплате 20% - остальное по частям.
Способы оплаты:
Web-Money, Яndex.Деньги, Qiwi, перевод на банковскую карту.
Контакты:
Skype: oleynalex
E-mail: [email protected]