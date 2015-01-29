Продуманный дизайн под вашу целевую аудиторию

Добрый день.

Суть:

Предлагаю себя в качестве веб-дизайнера. Портфолио https://www.fl.ru/users/oleynalex/

Услуга:

Создание продуманного дизайна вашего сайта под вашу целевую аудиторию, в основном лендинги.

Также возможна перерисовка (редизайн) с целью улучшения эффективности, дополнение готовых макетов, консультации, аудит сайта.

Достоинства:

Направленность на ваших покупателей, умеренные цены.

Оплата:

Небольшие заказы (до 40$) - по готовности - сделал, показал, если устроило - оплатили. При необходимости вносим исправления.

Более крупные проекты - по предоплате 20% - остальное по частям.

Способы оплаты:

Web-Money, Яndex.Деньги, Qiwi, перевод на банковскую карту.

Контакты:

Skype: oleynalex

E-mail: [email protected]