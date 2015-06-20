выполню работы по web-дизайну, компьютерному дизайну в Corel Draw, Photoshop
выполняю работы по web-дизайну и компьютерному дизайну
студент Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики по специальности "Компьютерная графика и WEB-дизайн".
окончил Брянскую детскую художественную школу живописи
специальность техник-архитектор Брянского строительного техникума
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