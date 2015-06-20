olg122

Олег Любимов olg122

 
47 летРоссия/Санкт-Петербург
11 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
выполню работы по web-дизайну, компьютерному дизайну в Corel Draw, Photoshop

выполняю работы по web-дизайну и компьютерному дизайну

студент Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики по специальности "Компьютерная графика и WEB-дизайн". 

окончил Брянскую детскую художественную школу живописи

специальность техник-архитектор Брянского строительного техникума

Photoshop
Иллюстрации и Рисунки
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$10/час
от $10
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