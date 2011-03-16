Быстро, грамотно, интересно, читабельно!

Образование:

2001 – 2006 – СГУ имени Н.Г. Чернышевского, факультет филологии и журналистики, специальность – филолог, преподаватель русского языка и литературы.

Опыт работы:

февраль 2010 – по настоящее время – ООО «Издательский дом Что Где Саратов». Сфера деятельности – СМИ. Должность – журналист. В обязанности входит разработка тем спецпроектов для таких рубрик, как «Отдых и туризм», «Бизнес. Финансы. Право», «Детский мир», «Здоровье» и других, а также подготовка, написание, согласование с заказчиком текстов информационного или рекламного характера.

июнь 2008 – декабрь 2009 – ООО «Редакция газеты «Комсомольская правда»-Саратов». Сфера деятельности – СМИ. Должность – заместитель редактора по ежедневному выпуску. Организовываю работу журналистов и других сотрудников редакции. Занимаюсь оформлением региональной части номера. Ежедневно это от двух до пяти-шести полос. Планирую, редактирую материалы для публикации, слежу за своевременной сдачей их на верстку. Подбираю или заказываю иллюстрации. В подчинении находятся шесть штатных журналистов, семь сотрудники технического отдела. Кроме того, работаю с внештатными авторами. В отсутствие редактора выполняю его функции, то есть полностью контролирую работу редакции и рекламного отдела, беру на себя принятие важных, не терпящих отлагательств решений, веду ответственные переговоры.

апрель 2008 – июнь 2008 – ООО «Редакция газеты «Комсомольская правда» Представительство в Саратове». Должность – журналист. Работа с оперативными новостями, выезд на место происшествия, фото и видеосъемка события, написание текстов. При необходимости – работа в длительных командировках.

январь 2007 – апрель 2008 – ООО «Редакция газеты «Саратовский Арбат». Сфера деятельности – СМИ. Должность – ответственный секретарь. Подготовка оригинал-макета номера газеты, организация и контроль внутри редакционной работы, подбор иллюстраций. В подчинении – восемь человек.

март 2006 – январь 2007 – ООО «Редакция газеты «Саратовский Арбат». Должность – журналист.

Стажировки, семинары, тренинги:

март 2011 - Он-лайн-сертификат "Русский язык". Квалификация - "Мастер".

март 2010 – тренинг "Как примирить творчество с продажами".

август 2008 – редакторская стажировка в «Комсомольской правде» в Москве.

сентябрь 2007 – победа на Всероссийском конкурсе молодых журналистов «Вызов. XXI век» в номинации «Семья и здоровье».

июль 2007 – тренинг для журналистов (Саратов)

Дополнительные навыки:

ПК, французский язык (с\в)

Качества:

Коммуникабельность, стрессоустойчивость, быстрая реакция, ответственность, грамотность, возможность при необходимости работать сверхурочно, широкий кругозор.

Увлечения:

Фитнес, йога, путешествия.