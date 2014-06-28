Закончила факультет теологии Омского государственного университета имени Ф. М. Достоевского. Работала в собственном проекте www.vechnoe.info в качестве редактора, автора статей, переводчика.
Мои главные преимущества:
1. Моя профессия — история идей, таким образом, ни широкий культурный, ни узкий религиозный контекст не приводят меня в замешательство.
2. Высокая грамотность и отличное чувство языка. В отношении к словам я перфекционистка, не выношу тяжелые и кривые языковые конструкции и «кальки» с других языков, всегда подбираю наиболее точные выражения.
Другие положительные качества: ответственность, способность быстро разобраться в незнакомой теме, любовь к той работе, на которую претендую, постоянное поддержание обратной связи с заказчиком.
Переводы с английского:
http://www.vechnoe.info/journal/starovery-amish/
http://www.vechnoe.info/blog/donkeys-for-development
Переводы с церковнославянского: http://www.vechnoe.info/bible/ru, http://www.vechnoe.info/doctrine
Редактирование, статьи: http://www.vechnoe.info/listok,
http://www.vechnoe.info/doctrine
http://www.vechnoe.info/journal/nam-nuzhny-sobstvennye-perevody, http://www.vechnoe.info/journal/gospodi-dai-mne-to-ne-znayu-chto, http://www.vechnoe.info/journal/pust-zhivut-lyudi-horoshie-i-raznye