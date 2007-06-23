Технические, художественные переводы с/на немецкий, контрольные работы
Диплом: ВСГ 1631275 23.06.2007 Поморский Государственный университет, Квалификация: Лингвист, преподаватель
занимаюсь переводами (художественные, технические) с/на немецкий язык (медицина, автостроение, молочная промышленность, лесное хозяйство, машиностроение, стандарты DIN, деловая переписка, паспорта)
опыт преподавания в ВУЗе
опыт работы редактором
Пользователь ПК: Microsoft Word, Microsoft Excel, Power Point, Internet Explorer, Transit
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Переводы
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Редактирование и Корректура
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