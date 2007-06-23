olga-gem

Ольга olga-gem

 
43 годаРоссия/Архангельск
13 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
Технические, художественные переводы с/на немецкий, контрольные работы

Диплом: ВСГ 1631275 23.06.2007 Поморский Государственный университет, Квалификация: Лингвист, преподаватель

занимаюсь переводами (художественные, технические) с/на немецкий язык (медицина, автостроение, молочная промышленность, лесное хозяйство, машиностроение, стандарты DIN, деловая переписка, паспорта)

опыт преподавания в ВУЗе

опыт работы редактором

Пользователь ПК: Microsoft Word, Microsoft Excel, Power Point, Internet Explorer, Transit

Переводы
нет отзывов
от $5
от 2 дней
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $100
нет рейтинга