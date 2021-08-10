olga-protokov

Мне 47 лет.Родилась в Баку,столице замечательного государства Азербайджан.Я благодарна этой стране,этой благодатной земле за все.Имею высшее экономическое образование.Я грамотная,дисциплинированная, коммуникабельная, эрудированная. Есть огромное желание и стремление поработать в новой для меня сфере. Это интересно и возможность заработать . Почему выбрала это занятие, спросите Вы? В наше непростое время нужно начинать осваивать профессии, которые дают возможность работать удаленно, не выходя из дома. Ведь что скрывать,в моем возрасте трудно найти интересную работу. Хотя, видит Бог это не справедливо. Возвращаясь к моим качествам. Работать люблю, не боюсь браться за новые интересные задания и проекты.Интересуюсь новыми товарами и услугами, которые появляются на ТВ, соцсетях, прессе, интернете. У меня много свободного времени,так что заказы будут выполнены в срок . В этом заказчик может быть уверен на 100%.Могу писать тексты ,которые будут понятны и интересны для разных возрастных категорий и разных социальных групп населения. Прекрасно разбираюсь в товарах для детей , молодых мам, моде, товарах для дома и быта, бытовой технике, косметике, спортивных товарах и товарах для домашних питомцах. А также во всем , что связано с ремонтом и покупкой стройматериалов. Я хорошо готовлю и поэтому могу подробно описать преимущества и недостатки любой техники для кухни, продуктов питания, кулинарных программ, сайтов и курсов. Тоже и относится к образовательным программам и сайтам.