olga-solovjeva23

Инфографика для маркетплейсов

Здравствуйте, меня зовут Ольга. Я дизайнер инфографики для маркетплейсов. Создаю инфокарточки товаров по уникальному дизайну, а не по шаблону. Выделю ваш товар на фоне конкурентов. Быстрое и качественное выполнение заказов. При постоянном сотрудничестве скидки. Портфолио https://disk.yandex.ru/d/uTdtEOpyg1I-CA

WhatsApp: 8-980-733-04-62