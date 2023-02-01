olga-solovjeva23

Ольга Соловьева olga-solovjeva23olga-solovjeva23
23 годаРоссия/Москва
год на фриланс-бирже
Была
год назад
Инфографика для маркетплейсов
Здравствуйте, меня зовут Ольга. Я дизайнер инфографики для маркетплейсов. Создаю инфокарточки товаров по уникальному дизайну, а не по шаблону. Выделю ваш товар на фоне конкурентов. Быстрое и качественное выполнение заказов. При постоянном сотрудничестве скидки. Портфолио https://disk.yandex.ru/d/uTdtEOpyg1I-CA
WhatsApp: 8-980-733-04-62
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