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Дочинец Ольга Михайловна

Личная информация:

• Дата рождения: 02.07.1984 года.

• Место проживание: Испания, г. Гранада.

• Моб. тел. : +34 647137521

• E-mail: [email protected]

Желаемая должность:

Переводчик on-line (тексты различной тематики).

Оплата в зависимости от сложности и обьема переводных текстов.

Образование:

09.2001 г. - 06.2006 г.

Удмуртский Государственный Университет.

Институт Иностранных языков и Литературы.

Специальность: Перевод и Переводоведение (первый язык – испанский, второй –английский).

12.2003 г. – 04.2004 г.

Языковой центр при Гранадском Университете (г. Гранада, Испания) «Centro de Lenguas Modernas»

Курс испанского языка продолжительностью 60 часов.

09.2003 г. – 06.2004 г.

Программа по обмену студентов при Гранадском Университете (Испания)

Факультет: Перевод и Переводоведение

09.2004 г. – 06.2005 г.

Программа по обмену студентов при Гранадском Университете (Испания)

Факультет: Филология – английский язык

09.2006 г.

Языковой центр при Гранадском Университете (г. Гранада, Испания) «Centro de Lenguas Modernas»

Курс английского языка продолжительностью 40 часов.

2012 г. – н.в.

Гранадский Университет (Испания)

Факультет: Филологический

Специальность: Преподаватель Испанского языка

Профессиональный опыт:

02. 2008 г. – 07. 2010 г.

Контора адваката Альберто Риос (г. Гранада, Испания)

Должность: Секретарь.

Обязанности: просмотр корреспонденции, телефонные звонки, организаторские обязанности.

09.2010 г. – 08. 2012 г.

“Alygion” (компания, занимающаяся импортацией испанских вин)

Должность: секретарь-переводчик.

Обязанности: оформление и переводы документов и накладных для отправки клиентам агентства. Переговоры с клиентами-заказчиками, уточнение всевозможных деталей по каждой кандидатуре соискателя, обсуждение спорных моментов.

09. 2012 г. –н.в.

Удаленная работа

Должность: переводчик

Спорадическая работа

Профессиональные навыки:

Опытный пользователь (Word, Excel, Internet, Outlook), большой опыт, как в области устных, так и псиьменных переводах (тематика – различная).