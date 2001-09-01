РЕЗЮМЕ
Дочинец Ольга Михайловна
Личная информация:
• Дата рождения: 02.07.1984 года.
• Место проживание: Испания, г. Гранада.
• Моб. тел. : +34 647137521
• E-mail: [email protected]
Желаемая должность:
Переводчик on-line (тексты различной тематики).
Оплата в зависимости от сложности и обьема переводных текстов.
Образование:
09.2001 г. - 06.2006 г.
Удмуртский Государственный Университет.
Институт Иностранных языков и Литературы.
Специальность: Перевод и Переводоведение (первый язык – испанский, второй –английский).
12.2003 г. – 04.2004 г.
Языковой центр при Гранадском Университете (г. Гранада, Испания) «Centro de Lenguas Modernas»
Курс испанского языка продолжительностью 60 часов.
09.2003 г. – 06.2004 г.
Программа по обмену студентов при Гранадском Университете (Испания)
Факультет: Перевод и Переводоведение
09.2004 г. – 06.2005 г.
Программа по обмену студентов при Гранадском Университете (Испания)
Факультет: Филология – английский язык
09.2006 г.
Языковой центр при Гранадском Университете (г. Гранада, Испания) «Centro de Lenguas Modernas»
Курс английского языка продолжительностью 40 часов.
2012 г. – н.в.
Гранадский Университет (Испания)
Факультет: Филологический
Специальность: Преподаватель Испанского языка
Профессиональный опыт:
02. 2008 г. – 07. 2010 г.
Контора адваката Альберто Риос (г. Гранада, Испания)
Должность: Секретарь.
Обязанности: просмотр корреспонденции, телефонные звонки, организаторские обязанности.
09.2010 г. – 08. 2012 г.
“Alygion” (компания, занимающаяся импортацией испанских вин)
Должность: секретарь-переводчик.
Обязанности: оформление и переводы документов и накладных для отправки клиентам агентства. Переговоры с клиентами-заказчиками, уточнение всевозможных деталей по каждой кандидатуре соискателя, обсуждение спорных моментов.
09. 2012 г. –н.в.
Удаленная работа
Должность: переводчик
Спорадическая работа
Профессиональные навыки:
Опытный пользователь (Word, Excel, Internet, Outlook), большой опыт, как в области устных, так и псиьменных переводах (тематика – различная).