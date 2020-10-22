olga140280

Специалист по контекстной рекламе

Я сертифицированный специалист по настройке контекстной рекламы Яндекс . Директ. Предлагаю продвижения в интернете вашего бизнеса. Оплата за результат.

Что входит в работу:

1. Создание кампании на поиске Яндекса

2. Анализ объявлений конкурентов

3. Сбор ключевых слов на товар или услугу

4. Создание объявлений в группу

5. Базовый отбор минус-слов

6. Перекрестная минусовка

7. Заполнение расширений: UTM, уточнения, быстрая ссылка,создание визитки, отображение ссылки

8. Написание объявления

9. Выставление ставок

10. НастройкаUTM меток

11. Изображения(для РСЯ)

12. Запусккампании

13. Ведениекампании

14. Аналитика

15. Чисткаплощадок

16. Ретаргетинг