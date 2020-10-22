olga140280

Специалист по контекстной рекламе
Я сертифицированный специалист по настройке контекстной рекламы Яндекс . Директ. Предлагаю продвижения в интернете вашего бизнеса. Оплата за результат.
Что входит в работу:
1. Создание кампании на поиске Яндекса
2. Анализ объявлений конкурентов
3. Сбор ключевых слов на товар или услугу
4. Создание объявлений в группу
5. Базовый отбор минус-слов
6. Перекрестная минусовка
7. Заполнение расширений: UTM, уточнения, быстрая ссылка,создание визитки, отображение ссылки
8. Написание объявления
9. Выставление ставок
10. НастройкаUTM меток
11. Изображения(для РСЯ)
12. Запусккампании
13. Ведениекампании
14. Аналитика
15. Чисткаплощадок
16. Ретаргетинг
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