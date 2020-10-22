olga140280

Ольга olga140280

 
45 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Специалист по контекстной рекламе

Я сертифицированный специалист по  настройке контекстной рекламы Яндекс . Директ. Предлагаю продвижения в интернете вашего бизнеса. Оплата за результат.

Что входит в работу:

1.     Создание кампании на поиске Яндекса

2.     Анализ объявлений конкурентов

3.     Сбор ключевых слов на товар или услугу

4.     Создание объявлений в группу

5.     Базовый отбор минус-слов

6.     Перекрестная минусовка

7.     Заполнение расширений: UTM, уточнения, быстрая ссылка,создание визитки, отображение ссылки

8.     Написание объявления

9.     Выставление ставок

10.  НастройкаUTM меток

11.  Изображения(для РСЯ)

12.  Запусккампании

13.  Ведениекампании

14.  Аналитика

15.  Чисткаплощадок

16.  Ретаргетинг