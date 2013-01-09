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Помогаю в написании студенческих работ – контрольные, курсовые, рефераты, дипломные на экономическую, юридическую или гуманитарную тематику. Пишу работы уже более 6 лет за умеренную цену и за короткий срок. Работы любой сложности! Обращайтесь, буду рада сотрудничеству!
О себе:
Наименование ВУЗа: Дальневосточный Государственный Университет
Факультет: Прикладная информатика в экономике
Специальность: Информатик-экономист
Год окончания: 2006
Стаж работы в этой деятельности:6
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Рефераты, Курсовые и Дипломы
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