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О себе:

Наименование ВУЗа: Дальневосточный Государственный Университет

Факультет: Прикладная информатика в экономике

Специальность: Информатик-экономист

Год окончания: 2006

Стаж работы в этой деятельности:6